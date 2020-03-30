Украина

Специалист рассказал, что продолжает совершенствоваться.

Бывший тренер юношеских и молодежных сборных Украины Александр Головко рассказал о текущем пробеле в его тренерской карьере. С 2006-го по 2018-й специалист был занят тренерской работой, ныне Головко работает экспертом на телевидении.

"Интересная особенность, я уже год не возглавляю команду, но все время мои мысли с футболом. Анализируешь матчи на телевидении, читаешь лекции в Центре лицензирования. Поэтому без футбола никак — все время совершенствуешься, читаешь, смотришь много игр. Как любой тренер, я должен людям объяснять — если не футболистам, то болельщикам и коллегам-тренерам. Это уже необходимость", — приводит слова специалиста пресс-служба Динамо.

"Поэтому я благодарен семье за ​​терпение и понимание, ведь без этого мне было бы трудно продолжать заниматься футболом и концентрироваться мыслями на любимом деле. Их поддержка помогает мне пережить времена простоя в профессии".

Ранее Головко вспоминал о легендарной команде Динамо Лобановского.

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