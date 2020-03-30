Украина

Футболист утверждает, что благодаря правильному восприятию игроков философии тренерского штаба, сборная Украины сумела достичь успеха в европейской квалификации.

Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка поделился секретом успеха "сине-желтых" в отборе на Евро-2020.

"Нужно честно говорить, мало кто верил, что мы обойдем Португалию и досрочно займем первое место в отборочной группе. И никто не мог подумать, что мы будем играть в такой приятный, красивый футбол – тоже нет смысла этого скрывать. Но важнее, что лично мы поверили в самих себя. Мы правильно восприняли философию тренерского штаба и продолжаем прогрессировать", — цитирует вингера официальный сайт УЕФА.

"Когда в команду пришел Андрей Шевченко, он стал повторять: "у нас есть все, чтобы играть в красивый футбол, теперь осталось только понять, чего мы хотим от вас – и все получится". Он всегда внушал, что мы сможем, главное – желание. Каждый день, буквально каждый, тренерский штаб объяснял свою философию. Где ты должен находиться, если твой партнер побежал вот туда. Куда двигаться в такой ситуации, что делать в другой".

Ранее сообщалось, что УАФ и Андрей Шевченко ведут переговоры о продлении контракта.

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