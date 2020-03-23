Украина

Украинский специалист может остаться в сборной в связи с переносом Евро-2020.

Украинская футбольная ассоциация намерена продлить действующее соглашение с главный тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщает Профутбол.

По информации источника, руководство УАФ хочет продолжить сотрудничество с украинским специалистом, поэтому предложит ему новый контракт на два года.

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Стоит отметить, что нынешнее соглашение Шевченко со сборной рассчитано до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что Милан всерьез рассматривает украинца на пост главного тренера.

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