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Также футболист отметил, что на данный момент выступления Колоса оцениваются позитивно.

Капитан ковалевского Колоса Виталий Гавриш поделился своими вариантами завершения прерванного сезона в УПЛ.

"По-честному, конечно, было бы доиграть чемпионат, если будет возможность. Я читал и такую идею, чтобы отменить результаты последнего на сегодня 23-го тура. Но я не понимаю, как его можно отменить, если команды его сыграли? Вообще, непонятно откуда такие разговоры могут появляться", — приводит слова защитника пресс-служба Колоса.

"Доиграть летом? Как вариант. Я считаю, что можно следующий сезон "подвинуть". Или экспресс-календарь сделать — через два дня на третий играть. Не думаю, что будут проблемы в таком темпе играть, ведь все будут в равных условиях. Это лучше, чем что-то там отменять. Вопрос будет с пропуском в еврокубки, но я думаю можно найти окно, чтобы разыграть эту путевку".

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Отдельно Гавриш оценил промежуточные итоги выступлений своей команды в дебютном сезоне в УПЛ.

"На данный момент сезон оцениваю положительно. Если команда попала в первую шестерку, это о многом говорит. Когда мы играли в Первой лиге, казалось, что вторая шестерка УПЛ не сильно отличается от лидеров Первой лиги. Но это только так кажется. Здесь и скорости другие, и уровень игроков выше, и задачи у клубов максимальные, и требования к футболистам другие. И мы не только не потерялись в Премьер-Лиге, а даже в топ-6 вышли и будем бороться за еврокубки".

"Тем более, у нас не было каких-то громких трансферов. Вот только в зимнее межсезонье пришли ребята, и то это точечные усиления были, а не так, что полкоманды новой набрали. Костяк остался, и плюс точечные усиления. Это хорошо, когда команда не теряет свое лицо, свой рисунок, а понемногу прогрессирует. Маленькими шагами, но клуб и команда растет", — завершил капитан.

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