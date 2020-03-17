Украина

Football.ua разбирает возможные сценарии завершения сезона-2019/20 в украинской Премьер-лиге.

Украинская Премьер-лига находится в шаге от остановки чемпионата из-за распространения коронавируса на территории Европы. Сегодня, 17 марта, после видеоконференции УЕФА с представителями 55 европейских ассоциаций, УПЛ вынесет вердикт относительно того, продолжится ли текущий чемпионат Украины.

Казалось бы, среди большинства европейских государств, в Украине уровень зараженности очень невелик. Однако, не стоит забывать, что это пандемия, а не обычная скоротечная эпидемия и сегодня в нашей стране семь зафиксированных случаев, а завтра может быть в несколько раз больше. Да и семь зарегистрированных случаев на территории нашей страны — это официальная статистика, а на самом деле количество зараженных может быть в разы выше. Кто-то относится с иронией к сегодняшней ситуации, кто-то встревожен. Однако лучше перестраховаться и не рисковать.

Остановка чемпионата выглядит вполне логичным решением. На сегодняшний день среди 55 стран-участников УЕФА лишь пять ассоциаций не давали "отмашки" останавливать внутренние турниры. Завтра все может поменяться. Существует небольшая вероятность, что отечественный чемпионат останавливать не будут и он будет доигран до конца, без зрителей. Однако, это маловероятно. Football.ua рассматривает варианты, какая судьба ждет УПЛ и клубы при остановке чемпионата.

Результаты 23-х туров — конечный итог чемпионата

Такой сценарий может стать реальностью для большинства европейских чемпионатов, которые играются по системе осень-весна. По крайне мере, такую информацию сообщает испанский таблоид AS. Увы, жизнь вносит свои корректировки. Нужно понимать, что каждая страна должна рассматривать сценарий "завершения" сезона индивидуально, отталкиваясь от турнирной ситуации в чемпионате. В каких-то лигах чемпион уже фактически известен (Англия, Франция, Украина и т.д.), а где-то идет ожесточенная борьба. Помимо золотых медалей, не менее важным является вопрос еврокубковых мест.

Многие клубы могут остаться недовольны таким решением, к примеру, Динамо Киев. Однако, если от УЕФА поступит рекомендация ко всем лигам немедленно нажать на кнопку "стоп" в нынешнем сезоне, это решение будет сложно оспорить даже в Лозанне. Дабы в каждой из стран не возникали дискуссии относительно возможных сценариев, УЕФА в принудительном порядке может предложить всем одинаковую формулу завершения сезона.

При таких раскладах:

- Шахтер — чемпион и участник группового этапа Лиги чемпионов;

- Заря — второе место и путевка в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов;

- Динамо — третье место и путевка в групповой этап Лиги Европы;

- Плей-офф за еврокубки отменяется, а Десна и Александрия получают путевки в квалификацию Лиги Европы (3-й и 2-й квалификационные раунды соответственно);

- Карпаты не вылетают в Первую лигу, Рух и Волынь заходят в Премьер-лигу и в следующем сезоне будет 14 команд / Карпаты вылетают в Первую лигу, а Рух, Волынь и Ингулец выходят в УПЛ.

Сезон заканчивается, а итоги чемпионата фиксируются по показателям первых 22 туров

По сравнению с многими европейскими чемпионатами, УПЛ играется в два этапа. На втором этапе был сыгран лишь один тур. Теоретически первые 22 тура — это уже более-менее полноценный чемпионат в два круга. Все участники чемпионата сыграли друг с другом и дома, и на выезде. Вполне возможно, что для таких лиг УЕФА предложит подобную формулу завершения сезона. Такая картина может быть более справедливой для участников. Вопрос с зоной вылета все равно остается открытым.

При таких раскладах:

- Шахтер — чемпион и участник группового этапа Лиги чемпионов;

- Динамо — второе место и путевка в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов;

- Заря — третье место и путевка в групповой этап Лиги Европы;

- Плей-офф за еврокубки отменяется, а Десна и Александрия получают путевки в квалификацию Лиги Европы (3-й и 2-й квалификационные раунды соответственно);

- Карпаты не вылетают в Первую лигу, Рух и Волынь заходят в Премьер-лигу и в следующем сезоне будет 14 команд / Карпаты вылетают в Первую лигу, а Рух, Волынь и Ингулец выходят в ПЛ.

Чемпионат будет доигран, но позже

Вовсю ведутся разговоры о судьбе Евро-2020. Уже мало кто верит, что европейский форум пройдет этим летом. Среди возможных вариантов — турнир будет проведен в конце этого года, либо следующим летом. Также если учитывать прогнозы медиков, распространение коронавируса может пойти на спад при теплых температурных условиях. При таких раскладах есть вероятность того, что сейчас все чемпионаты могут быть приостановлены, но позже они будут доиграны в сжатые сроки. Такой сценарий выглядит вполне вероятным и самым справедливым для всех. Однако, не все может зависеть от решений футбольных властей.

Если позитивные прогнозы медиков станут реальностью, вполне возможно, что мы еще увидим и оставшиеся 9 туров УПЛ и, возможно, даже плей-офф за еврокубки. Впрочем, а поможет ли это Карпатам остаться в элите?

Все результаты аннулируются, чемпионат официально будет "не сыгран"

Большой спорт лишь однажды сталкивался с такой глобальной проблемой за всю мировую историю, когда нужно было принимать быстрое, но верное решение. В последний раз такое случалось во времена Второй мировой войны. Тем не менее, даже тогда некоторые футбольные (и не только футбольные) чемпионаты продолжали проводить регулярные чемпионаты и определять победителей. Сейчас речь не идет об огромных убытках клубов из-за остановки турниров. Эпидемия закончится, человечество вернется к нормальной жизни, но участников еврокубков на следующий сезон как-то нужно будет определять. При аннуляции всех, либо даже некоторых, результатов чемпионатов, вопрос о путевках в еврокубки будет очень спорным.

Есть несколько сценариев:

- Несмотря на аннуляцию всех результатов, УЕФА может отобрать в следующий сезон те команды, которые на данный момент занимают соответствующие места в своих чемпионатах;

- Участниками следующего сезона еврокубков станут те же команды, которые получали путевки в предыдущем году. В нашем случае ситуация следующая: Шахтер в группу ЛЧ, Динамо в квалификацию ЛЧ, Александрия в группу ЛЕ, а Заря с Мариуполем вновь в квалификацию ЛЕ;

- УЕФА раздаст путевки в еврокубки командам, исходя из существующего рейтинга, пропорционально каждой ассоциации. Таким образом, Шахтер попадет в группу ЛЧ (18 место в рейтинге УЕФА), Динамо (25-е место) отправится в квалификацию ЛЧ, Заря (115-е место) отравится в группу ЛЕ, Александрия (164-е) и Мариуполь (165-е) в 3-й и 2-й раунд квалификации ЛЕ, соответственно.

Каждая лига выберет индивидуальный сценарий для собственного чемпионата. При спорных позициях в турнирных таблицах будут сыграны матчи плей-офф

В данной ситуации очень важно, чтобы все клубы и лиги оставались при здравом уме. Откровенно говоря, есть чемпионаты в которых судьба чемпионских медалей фактически решена. Ливерпуль — чемпион Англии, ПСЖ — чемпион Франции, Шахтер — чемпион Украины.

В данном сценарии может быть вынесен следующий вердикт:

- Шахтер — чемпион и участник группового этапа ЛЧ, так отрыв от преследователей действительно колоссальный;

- Борьба за вторую строчку и еврокубковые места имеет больше вопросов, чем ответов. Будет создан специальный плей-офф, в котором сыграют команды, находящиеся на минимальных расстояниях в турнирной таблице (Заря, Динамо, Десна, Александрия). В данном плей-офф решится судьба второго, третьего, четвертого и пятого мест УПЛ. Таким образом определятся участники от Украины в квалификации ЛЧ, а также группового этапа и квалификации ЛЕ.

- Колос останется шестым;

- Нижняя шестерка больше не сыграет в этом сезоне;

- Карпаты не вылетают в Первую лигу, Рух и Волынь заходят в Премьер-лигу и в следующем сезоне будет 14 команд / Карпаты вылетают в Первую лигу, а Рух, Волынь и Ингулец выходят в ПЛ.

Вадим Адаменко, Football.ua