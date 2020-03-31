Украина

Футболист рассказал, что уже хочет тренироваться и играть.

Хавбек ФК Львов Ярослав Богунов рассказал как на него влияет карантин и то, чем он занимается во время паузы.

"Из-за карантина эмоциональный настрой плохой. Хочется тренироваться и играть. Поддерживаю связь с партнерами, недавно разговаривал с Гончаром и Татарковым. Во всех ситуация похожая, всем сложно. Честно говоря, дошло уже до того, что и тем для разговоров особых нет — постоянно говорим об одном и том же", — цитирует игрока официальный сайт УПЛ.

"Еще перед карантином наш тренер по физподготовке раздал всем задания. Затем каждый раз в начале недели они обновляются. Тренерский штаб следит. Понятно, что в упражнениях доминирует беговая работа. Кроме того, держим в тонусе пресс, руки, ноги, спину. С мячом работать сложнее, потому что один не разгонишься".

Ранее капитан Колоса рассказал о возможных сценариях завершения чемпионата.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.