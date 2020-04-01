Опытный голкипер прекратил сотрудничество с клубом.
Рустам Худжамов, фото Мариуполь
01 апреля 2020, 12:21
Мариуполь и Рустам Худжамов разорвали контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт азовцев.
Воспитанник Динамо до перехода в Мариуполь успел поиграть за Динамо-2, Закарпатье, Харьков, Шахтер, Металлург Д и Зарю.
Рустам Худжамов провел за Мариуполь 136 поединков, в которых пропустил 153 гола. Из них 43 отыграл без пропущенных мячей.
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