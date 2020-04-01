Украина

Хавбек рассказал о своем пребывании в украинской команде.

Полузащитник Шахтера Майкон заявил, что доволен тем, как развивается его карьера в стане "горняков", а также поведал о восстановлении после травмы.

"Я мечтал играть в Европе и Лиге чемпионов. Сегодня у меня есть возможность делать это. За игроками в Украине наблюдают, это сильный рынок в Европе, и великие игроки из отличных команд уже переехали туда, но я живу сегодняшним днем. У всего есть свое время, и сегодня я работаю над тем, чтобы все прошло как можно более плавно, чтобы я мог сыграть как можно больше матчей в футболке Шахтера".

"Я благодарен людям, которые помогли мне в это трудное время, фанатам, семье и клубам. Коринтиансу за помощь в восстановлении и Шахтеру за то, что они отпустили меня лечиться в Бразилию, рядом с людьми, которых я люблю. Сегодня я на 100% выздоровел и чувствую себя уверенно".

"Я отлично стартовал здесь, в Шахтере. На моем счету много матчей, голов и хороших выступлений. К сожалению, я получил травму. Ни один спортсмен не хочет переживать это, особенно в хороший момент карьеры, но это то, что уже в прошлом".

Также хавбек поделился своими эмоциями после игры за олимпийскую сборную Бразилии.

"Попасть ​​в олимпийскую сборную было личной целью, которую мне удалось достичь. Носить бразильскую футболку — это всегда честь, независимо от категории. Все игроки стремятся к этому, и важно быть на радаре основной сборной", — сказал Майкон iG.

Ранее сообщалось, что помогать жителям Бразилии в условиях пандемии коронавируса принялся хавбек Шахтера Тайсон.