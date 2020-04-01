Украина

Опытный голкипер, похоже, повесит перчатки на гвоздь в возрасте 37 лет.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал уход вратаря своей команды Рустама Худжамова. Как сообщил специалист, его экс-подопечный планирует завершить карьеру в возрасте 37 лет из-за тяжелой травмы.

"По последней информации, стороны нашли компромисс и договорились о расторжении контракта. На данный момент он занимается семьей и своим брендом (вратарских перчаток – прим. ред). Причина ухода – только травма. Глаза уже не горят, возраст и серьезное повреждение. У него стерся хрящ в области колена".

"Как объяснил врач, чтобы продолжать карьеру, ему надо вживлять в колено имплант. Это достаточно дорогостоящая операция. Насколько она гарантирует продление футбольной карьеры – никто не скажет. Насколько я знаю, он планирует завершить карьеру. У него есть свой бренд, он им занимается", — заявил Бабич в программе Футбол NEWS.

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