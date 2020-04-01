Украина

Днепряне недовольны тем, что бразилец досрочно расторг контракт и вернулся на родину.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS) запланировал рассмотрение дела Днепра против Эжидио и Палмейраса на 24 июня, сообщается на официальном сайте организации.

Днепр надеется взыскать средства за переход бразильца в марте 2015 года. Тогда Эжидио заявил, что ему не платят зарплату в Днепре и расторгнул контракт в одностороннем порядке.

После Палмейраса Эжидио успел поиграть за Крузейро, а в январе этого года стал игроком Флуминенсе.

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