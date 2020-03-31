Италия

Бразилец привлек внимание римского клуба.

Полузащитник Шахтера Тете попал в сферу интересов Ромы, сообщает портал Goal.com.

"Волки" намерены укрепить атакующую линию следующим летом и попытаются подписать бразильского вингера. "Горняки" планируют выручить за своего игрока не менее 50 млн евро.

Действующий контракт Тете с Шахтером рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 26 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома также проявляет интерес к нападающему Атлетико Диего Косте.

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