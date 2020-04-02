Украина

Экс-динамовец вспомнил о поражении команды в 2011 году.

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный рассказал о поражении команды в 2011 году от Мариуполя, который тогда еще назывался Ильичевцем.

По ходу выездного поединка киевляне вели со счетом 2:0, но во втором тайме пропустили три гола и потерпели поражение.

"Я тогда первый тайм сыграл. Мы выигрывали 2:0. Знаю, каково это играть в Мариуполе, какая там атмосфера. На тот момент мы просто начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. Тогда упустили нить своей игры, которая привела к такому результату. Мариуполь раз забил, два, потом они просто насели и забили третий гол – мы проиграли.

Все говорили, что игра была странной, мы ее сдали. Тогда был Севастополь, они вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем Мариуполь.

Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этой игре заработать. Никто не сдавал, игра была честной, просто так получилось", – рассказал Несмачный в интервью программе Бомбардир.

Ранее Несмачный рассказал, как сорвался его трансфер в клуб АПЛ.

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