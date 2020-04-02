Украина

Хавбек Олимпика — о ситуации в пандемией коронавируса.

Полузащитник Олимпика Тарас Завийский высказал свою точку зрения о влиянии коронавируса на современную жизнь, а также высказал возмущение тем, что Беларусь не остановила свой чемпионат.

"Сейчас предсказать что-то очень сложно, ведь никто не знает, как долго это будет продолжаться. Очевидно, что коронавирус уже нанес большой удар по экономике и всем сферам деятельности. Что уже говорить о футболе, которого сейчас в принципе нет. Только чемпионат Беларуси продолжают играть, что, мягко говоря, выглядит странно. Как можно игнорировать такую страшную проблему? Чего они ждут? В мире ежедневно сотни людей умирают, а тысячи заражаются".

"Сейчас стоит думать, прежде всего, о здоровье людей, о том, как человечеству поскорее побороть этот вирус. В то же время я верю, что сложившаяся ситуация позволит людям вспомнить о многих важных вещах, о которых мы стали забывать. Даст возможность больше внимания уделить близким людям, родственникам".

"Есть время переосмыслить свое отношение к здоровью и собственной жизни, времени. Надеюсь, мы станем умнее", — сказал Завийский официальному сайту дончан.

Ранее об изменениях в скором будущем рассказал голкипер олимпийцев Артем Кичак.