Украина

Вратарь Олимпика Артем Кичак рассказал о том, как проводит время на карантине.

Артем Кичак старается с максимальной пользой воспользоваться предоставившимся временем и волнуется о том, каким будет мир в будущем.

"Во время карантина в первую очередь стараюсь придерживаться всех рекомендаций, – цитирует вратаря официальный сайт Олимпика. – Выхожу из дому только погулять с собакой и в магазин. Воздерживаюсь от контактов со всеми, кроме семьи. Поддерживаю форму, благодаря плану подготовки, составленному тренером по физподготовке Антоном Дяченко и тренером вратарей Владимиром Тименко".

"Помимо поддержания формы мне есть чем заняться на карантине, ведь с нами дети. Так что мы вместе тренируемся, играем в настольные игры, выполняем всякие развивающие задания, смотрим фильмы. Из последнего, что я посмотрел, мне понравились "Джокер", "Ирландец", "Жизнь прекрасна" и сериал "Настоящий детектив". Также успел прочитать "Чемодан" Сергея Довлатова, "Квантовый воин" Джона Кехо и начал читать "Атлетический мозг" Амита Кетвала".

"Сейчас страшно смотреть новости. Теперь множество всего поменяется в мире, ведь из-за пандемии многие сферы деятельности просто остановились. Что с ними будет дальше — неизвестно, но сейчас главное заботиться о здоровье и жизни людей".

Когда возобновится чемпионат Украины — неизвестно, но УПЛ прорабатывает несколько вариантов.

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