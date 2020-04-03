Украина

Футболист заверил, что его физическое состояние находиться на должном уровне.

Центрбек львовских Карпат Андро Гиоргадзе рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина.

"Несмотря на карантин, могу с уверенностью сказать, что мое физическое состояние на очень хорошем уровне. Тренируюсь самостоятельно каждый день, выполняю беговую работу в лесу. В целом свободное время провожу дома вместе с женой, периодически общаемся с родными", — цитирует игрока пресс-служба "львов".

"Печально ли находиться без футбола? С таким же успехом можно спросить у рыбы, как ей жизнь без воды. Конечно, обидно. Скучаю по футболу, мечтаю о возобновлении тренировок, матчей, хочу наконец увидеться со всей командой".

"Честно говоря, к карантину относимся достаточно спокойно. Ведь о пандемии у меня есть много информации — моя жена по специальности молекулярный биолог, поэтому мы знаем, как защитить себя. Прекрасно осознаю, что карантин нужен. Хочу, чтобы как можно быстрее это все завершилось и все вернулись к обычному ритму жизни. Желаю всем здоровья и терпения", — завершил футболист.

Ранее партнер Гиоргадзе Владислав Дубинчак поведал, что Карпаты намерены до конца бороться за выживание в УПЛ.

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