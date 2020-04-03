Украина

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна — о Пепе Гвардиоле.

Хорватский тренер рассказал о встрече с главным тренером Манчестер Сити Пепом Гвардиолой.

О контроле игроков:



– Я уверен, что каждый футболист Шахтера даже без расписанной нами программы занимается индивидуально. У нас новое поколение молодых игроков. Оно отличается от того, что было 10–15 лет назад.

Это профессионалы, которые серьезно работают с 17–19 лет. Например, Коваленко, Бондарь, Тете, Додо, Сиприано, Фернандо и другие ребята – все работают сами. Даже в обычном графике занятий после нашей тренировки в Святошино у них есть своя программа. Если бы чемпионат Украины возобновился через три дня, я вас уверяю, наша команда была бы к нему физически готова.



О Лиге Европы:



– Пройдет ли Шахтер дальше после долгого карантина? Пройдет. Команда показывает очень хорошую игру. Кстати, в Лиге Европы и Лиге чемпионов лучшую игру на выезде, чем дома. Мы ни разу не уступили в гостях. Жаль, что случился этот коронавирус, потому что Шахтер был на хорошем ходу. Жаль, что не состоялся ответный матч с Вольфсбургом. Я считаю, все в наших руках.

О стажировке в Манчестер Сити:

– То, что я поехал к Гвардиоле, не значит, что я хочу и могу быть Гвардиолой. Меня интересовал не столько тренировочный процесс, сколько вопросы психологии и подход к футболистам. О многом с ним говорил. Реакция на поражения, на победы, когда игрок обижен, когда ставишь его или не ставишь… Вот это было для меня важно. А тактику команды определяют качества футболистов. Что касается Гвардиолы, я многому научился и сто процентов поеду еще, — приводит слова Срна официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Срна рассказал, почему не перешел в Барселону.

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