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Football.ua вспомнил историю противостояния одних из лучших тренеров современности.

Матч между командой Моуриньо и Гвардиолы, наверное, одно из главных событий футбольного мира, какие бы команды они не возглавляли. Накал страстей, обилие борьбы, иногда, "грязная" игра и едкие пресс-конференции. Тренеры подарили множество зрелищных моментов футболу. И пускай сейчас они враждуют, но когда-то были хорошими товарищами.

1. Дружелюбное начало переводчика и лидера

В 1996 году Жозе Моуринью прибыл в Барселону в качестве переводчика Бобби Робсона, которому поручено обеспечить связь между тренером и командой. Вскоре он идентифицировал Гвардиолу как одного из лидеров.

"Они были довольно дружелюбны", — утверждал Робсон. Гвардиола же был несколько скромнее: "Это были рабочие отношения".

Моуриньо остался в Барселоне и после ухода Бобби Робсона, начав помогть уже Луи ван Гаалу. Так было до 2000 года. Португалец чувствовал себя частью каталонскому клуба, и отмечая один из титулов кричал: "Сегодня и навсегда, Барса в моем сердце!".

2. Выбор Барселоны не в пользу Моуриньо

В 2008 году Барселона находилась в поисках нового тренера. Моуриньо выполнил свою часть работы и смог впечатлить спортивного директора Чики Бегиристайна и вице-президента клуба Марка Инглу отличной презентацией своих во время переговоров в Португалии.

Однако функционеры каталонского клуба очень опасались конфликтности "Особенного". Как итог, руководство сделало выбор в пользу Гвардиолы, единственное достижение которого — повышение в классе с Барселоной Б. Такой отказ, по мнению многих, продемонстрировал неприязнь клуба к португальскому специалисту.

3. Первая месть Жозе

Во втором сезоне под руководством Моуриньо Интер сошелся с Барселоной в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов. Команд Гвардиолы выиграла шесть титулов за первый сезон во главе с Гвардиолой и подходила к поединкам в качестве фаворита. Планы каталонцам несколько спутало извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, из-за которого было закрыто воздушное пространство над Европой. Барселоне пришлось добираться до Милана автобусом, а матч закончился победой Интер (3:1).

В ответном поединке полузащитник Интера Тиаго Мотта получил красную карточку в первом тайме, после чего Моуриньо сказал Гвардиоле: "Не думай, что ты выиграл".

Оборонительная тактика позволила команде из Милана пробиться в финал, а Моуриньо выбежал на поле и одним указательным пальцем вызвал бурю негодования.

4. Долбанный босс пресс-зала

Спустя год после того, как Реал нанял Моуриньо, чтобы остановить Гвардиолу на внутренней арене, выдался отрезок сезона, на 18 дней которого выпало четыре Эль Класико, существенно повысивших градус между тренерами. После финала Кубка Короля, выигранного мадридцами со счетом 1:0, Гвардиола пожаловался на отмененный гол Педро, отметив, что взятие ворот не засчитали из-за двухсантиметрового положения "вне игры".

Моуриньо использовал это, чтобы высмеять Гвардиолу за критику судей, когда они правы. Однако Хосеп нашел чем ответить. В пресс-зале перед полуфиналом Лиги чемпионов Гвардиола смотрит в камеры, спрашивает, какая из них для Моуриньо, а затем обращается к нему напрямую. "В пресс-зале Моуриньо — долбанный начальник, долбаный босс. Я не хочу соревноваться с ним здесь ... скоро встретимся на футбольном поле".

Когда Гвардиола возвращался в командный отель, игроки аплодировали ему стоя.

5. Колкий Моуриньо недоволен "дружбой" УЕФА и Гвардиолы

В последовавшей схватке Барселона выиграла очень "грязную" игру со счетом 2:0, Пепе был удален с поля, а Моуринью отправлен на трибуны. Затем португалец дал очень едкий комментарий на послематчевой пресс-конференции, на которой обвинил судей УЕФА в поддержке Барселоны, обесценив достижения Гвардиолы.

"В глубине души, если судьи хорошие люди, это не может быть им по вкусу. Я надеюсь, что однажды у Гвардиолы будет шанс выиграть турнир "чисто" и без скандала".

6. Палец, который защищал интересы Реала

В августе 2011 года клубы сошлись в Суперкубке Испании. Из-за столкновения Марсело с Фабрегасом в конце матча началась небольшая потасовка, из-за которой "полетели" красные карточки, а Моуриньо ткнул пальцем в глаз Тито Виланове, помощнику Гвардиолы.

Хотя этот жест осуждался, фанаты Реала приветствовали португальского специалиста на Сантьяго Бернабеу несколько дней спустя баннером, который гласил: "Моу, твой палец показывает нам путь". Представитель Моуриньо прокомментировал ситуацию следующим образом: "Жозе не попросит прощения. Он твердо верит, что защищал интересы Реала".

7. "Правило УЕФА" не в пользу Моуриньо

Через год после того, как Гвардиола покинул Барселону, присоединившись к Баварии пути тренеров вновь пересеклись. В преддверии поединка за Суперкубок УЕФА Моуриньо, возглавлявший к тому моменту Челси, выразил сомнение в том, что мюнхенцы стали лучше под руководством нового тренера.

Бавария обыграла Челси в серии пенальти, а Рамирес получил удаление за грубую игру против Гетце, который из-за этого выбыл на несколько недель. Однако Моуриньо все равно нашел, как уколоть визави: "Каждый раз, когда я играю против Гвардиолы, моя команда остается вдесятером. Это должно быть какое-то правило УЕФА".

8. "Лысый Пеп не любит футбол"

На ежегодном форуме УЕФА для ведущих тренеров Моуриньо и Гвардиола вновь вступили в конфронтацию, споря о правильной длине травы. Гвардиола выразил мнение, что газон должен быть не длиннее 1,5 см, чтобы ускорить игру, но португалец был несогласен.

Моуриньо: "У каждого свой стиль игры, который следует уважать. Футбол может быть впечатлять по-разному".

Гвардиола: "Красота футбола зависит от тренера. Мне кажется, что Моуринью предпочитает результат зрелищу".

Позднее всплыла еще одна фраза Моуриньо: "Когда вы наслаждаетесь тем, что делаете, вы не теряете волосы, а Гвардиола — лысый. Он не любит футбол".

9. От Моуриньо не спрячешься и в Германии

Хотя их команды не встречались почти два года, Моуринью знал, что Гвардиола выиграл два чемпионских титула подряд с Баварией, которые были явными фаворитами в Германии.

Моуриньо же после выигранного титула попытался задеть испанца: "Я — не самый умный парень, который выбирает страны и клубы. Мог бы выбрать другой клуб в другой стране, где легче стать чемпионом. Может быть, я поеду в страну, где человек, который занимается экипировкой, может стать тренером и выиграть титул".

10. Капитуляция Моуриньо в Англии

Тренеры возглавляют два манчестерских клуба, но их соперничество в первый год не имело ярких красок. Моуриньо говорил, что не имеет смысла пытаться дестабилизировать Гвардиолу в Премьер-лиге, потому что тогда остальные четыре прямых конкурента могут вырваться вперед.

В 2017 году Челси Антонио Конте завоевал трофей. В следующем году Манчестер Сити легко выиграл Премьер-лигу, обогнав Манчестер Юнайтед Моуриньо на 19 очков. Спустя год после этого Сити выигрывал второй титул подряд, а "красные дьяволы" закончили тот турнир на шестом месте. Моуриньо же покинул команду еще по ходу сезона.

Казалось бы, Моуриньо капитулировал перед Гвардиолой в Англии, но в начале этого сезона португалец возглавил Тоттенхэм и уже успел добыть одну победу над заклятым врагом. Надеемся, что 17 июня сезон возобновится, а дуэль одних из величайших тренеров продлится.