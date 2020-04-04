Украина

Голкипер Рустам Худжамов рассказал, почему покинул Мариуполь.

Украинский вратарь поделился, почему разорвал соглашение с "приазовцами", а также о планах на будущее.

"Чтобы лечиться, мне нужно было постоянно находиться в Киеве. Это было для меня необходимость. При этом у меня был контракт с Мариуполем. Чтобы в команде не было недопонимания, мы пришли к консенсусу и разорвали контракт, чтобы я мог спокойно лечиться".

"Контракт с клубом заканчивался летом. Восстановление идет активно, но успехи у меня небольшие в этом направлении. Сложно сказать, что-то о планах, что будет завтра. Я уже не думаю о планах на месяц или два".

"Если не удастся вернуться на поле? Есть много планов. Это вратарская школа, вижу, что в этом есть необходимость".

О возобновлении карьеры:

"Процентов 30-40, что продолжу карьеру. Есть надежды, но нужно разобраться с коленом – сколько оно еще выдержит, есть ли в этом смысл. Возможно, есть смысл закончить, поставить точку, внутренне принять это и искать себя в другом направлении, неигровом", — сказал Рустам Худжамов Футбольному формату.

Напомним, что Худжамов провел за Мариуполь 136 поединков.

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