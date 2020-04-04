Не так давно Рустам Худжамов стал свободным агентом — он разорвал соглашение с Мариуполем. Появились слухи, что вратарь может продолжить карьеру в Колосе. 

Об интересе со стороны Колоса:

"Это пока слухи. В тренерском штабе там работает парень, с которым мы играли в детстве, также Виталий Лисицкий, мы с детей знакомы. Все может быть. Тренер вратарей – Слава Кернозенко. Я на него равнялся в молодости", — сказал Рустам Худжамов в интервью Футбольному формату

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