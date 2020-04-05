Украина

Президент киевлян уверен, что розыгрыш УПЛ завершать нельзя.

Президент Динамо Игорь Суркис заявил, что нынешний розыгрыш украинской Премьер-лиги нельзя завершать на том этапе, на котором он находится.

"Я считаю, что в таком формате, в котором приостановлен чемпионат, он обязан быть доигран. В любое время. Как должно было быть: состоялся телефонный разговор между УАФ и УЕФА. Наша федерация представляет украинский футбол. Дайте отчет, о чем вы говорили. Если вы боитесь заразиться по телефону, дайте отчет. Мы посоветуемся".

"Я не отстаиваю свою позицию, как единственную правильную, но есть определенная логика. Мы сыграли первый этап, должны перераспределиться на шестерки. Если бы все клубы проголосовали, что 7 и 8 место борется за еврокубки, нужно было бы провести всего четыре игры. А так нужно доигрывать все 9 туров, плюс эти матчи. А мне говорят, что если бы этот тур не провели, может, мы бы потом не успели. Это смешно".

"Поверьте мне, сегодня футболисты так соскучились по игре, что готовы играть через два дня на третий, даже не через три на четвертый, а через два на третий. Чтобы закончить чемпионат и было все честно: вот Шахтер выиграл чемпионат, вопросов нет. Если бы так было, я бы первым сказал, что Шахтер — заслуженный чемпион. И мы бы на этом остановились: сыграно 22 тура, Шахтер — чемпион, Динамо — второе, Заря — третья, Десна — четвертая, Александрия — пятая. Днепр и Мариуполь играют переходные матчи. А сейчас как это нужно понимать? Сегодня Карпаты понимают, что у них всего 14 очков, а играть 9 туров", — цитирует Суркиса официальный сайт киевлян.

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