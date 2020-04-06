Полузащитник Динамо рассказал, как устроен его обычный день на карантине.
Александр Андриевский, ФК Динамо
06 апреля 2020, 21:58
Александр Андриевский соскучился по футболу и ждет возобновление чемпионата.
"В основном стараюсь заниматься в первой половине дня, в среднем на тренировку уходит часа два. Бывает, что не хватает нагрузки, и тогда занимаюсь два раза в день".
"Утром приезжаю на базу, там занимаюсь беговой работой, а дома в основном статические упражнения на все группы мышц".
О том, как часто ездит на базу:
"В принципе, каждый день, поскольку там идеальные условия для выполнения беговой работы".
"Действительно, с ребятами только по видеосвязи можем видеться. А общаюсь со многими, сейчас времени точно на это хватает".
"Соскучился за футболом? Конечно, скучаю. Сейчас смотрю архивные матчи еврокубков, нравятся поединки времен Шевченко в Милане и Роналдиньо в Барселоне", — сказал Андриевский в интервью официальному сайту киевлян.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что не может своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату.