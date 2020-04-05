Украина

Киевский клуб принял данное решение из-за ситуации в стране.

Официальный сайт Динамо сообщил, что клуб продлил карантин до 24 апреля.

"В связи с эпидемиологическим состоянием в нашей стране и мире, а также решением Кабинета Министров Украины пролонгировать чрезвычайную ситуацию, было решено продлить карантин для всех команд Динамо до пятницы, 24 апреля 2020 года, или до следующего распоряжения".

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"Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленной программе, в которой были учтены все необходимые изменения и даны рекомендации в связи со сложившейся ситуацией. Руководство и тренерский штаб Динамо ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок", — заявила пресс-служба.

Напомним, что в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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