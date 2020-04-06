Украина

Киевский клуб подтвердил, что обратился в ФИФА касательно этих трансферов.

Динамо ждет, что бразильские клубы будут выполнять свои контрактные обязательства.

"Согласно условиям контракта о трансфере футболиста Че Че в ФК Сан Паулу, трансферная компенсация должна была выплачиваться несколькими платежами до января 2021 года. Однако Сан Паулу не оплатил оговоренную часть трансферной компенсации в августе 2019 года, а также не осуществил все последующие платежи. Именно поэтому ФК Динамо обратился в ФИФА по взысканию неуплаченного платежа, а также остальных суммы задолженности по трансферному контракту.

В результате ФИФА подтвердила правомерность требований Динамо и обязала Сан Паулу выплатить как просроченный платеж, так и все другие платежи трансферной компенсации, предусмотренные контрактом.

Однако, чтобы затянуть время, представители Сан Паулу заявили об обращении в CAS с апелляционной жалобой.

Также нарушил свои финансовые обязательства по трансферному контракту футболиста Сидклея еще один бразильский клуб — Коринтианс. Зафиксирован конечный срок уплаты одного из платежей трансферной компенсации — 1 марта 2020 года. Согласно ФК Динамо снова обратился в ФИФА за взысканием соответствующих средств, а также применением санкций, предусмотренных контрактом", — гласит заявление на официальном сайте киевлян.

По неофициальной информации, за Че-Че Динамо в общей сложности должно получить пять миллионов евро. Коринтианс должен киевлянам 600 тысяч евро за аренду Сидклея.

Ранее сообщалось, что Сан-Паулу не хочет платить Динамо за Че Че.

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