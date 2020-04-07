Украина

Главный тренер Ворсклы — о возобновлении чемпионата Украины.

Юрий Максимов считает, что в случае возобновления сезона в УПЛ сборы командам не понадобятся.

"Да какие сборы. Только и проводишь сборы, одни сборы, сборы. В чемпионате доберут".

"Все молодые пацаны, им по 35 лет, что ли? У нас и так футбол не ахти какой", — сказал Юрий Максимов в эфире Великого футбола.

Ранее тренер Динамо Алексей Михайличенко заявил, что после нынешней ситуации игроки полюбят сборы.

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