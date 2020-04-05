Украина

Наставник киевлян рассказал, как футболисты готовятся во время карантина.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал, как игроки команды поддерживают форму во время паузы в УПЛ.

"Мы регулярно созваниваемся с игроками, узнаем их новости, планы, настроение. Я бы не назвал это контролем. Думаю, что все прекрасно понимают – проконтролировать в данной ситуации их отношение к делу просто невозможно.

Ежедневно я общаюсь с врачом команды Андреем Шморгуном, который информирует тренерский штаб о состоянии здоровья игроков. Соответственно, наши медики находятся в постоянном контакте с футболистами, у них есть все необходимые данные.

Я был на базе несколько раз, но не для того, чтобы осуществлять тренерский контроль. Например, с семьей Пиварича пообщались, но на расстоянии 20-ти метров.

Мы разработали программу индивидуальной подготовки таким образом, чтобы ребята на базе не пересекались между собой, а работали, исходя из условий «один игрок на одно поле в час». На базе много полей, поэтому это осуществимо, мы соблюдаем все меры предосторожности. В нынешних условиях к работе и соблюдению безопасности надо подходить очень и очень серьезно

Многим нашим игрокам я сказал, что после нынешней ситуации они полюбят сборы, когда тяжело, но есть желание и, что самое главное, возможность полноценно работать

В нынешних условиях очень многое, привычное нам, отходит на второй план. Главное сейчас – здоровье родных, близких и свое собственное. Все остальное восстановится, а в нынешней жизни и работе надо исходить из вопросов безопасности и здоровья", – рассказал Михайличенко в интервью официальному сайту клуба.

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