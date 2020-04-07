Украина

Экс-полузащитник Динамо считает, что Александру Хацкевичу не нужно было всегда перекладывать ответственность на игроков.

Бывший хавбек Динамо Сергей Рыбалка прокомментировал манеру экс-тренера киевлян Александра Хацкевича объяснять неудачи команды.

"Не то, что это моя обида – я не считаю, что это правильно [публично критиковать игроков]. Если вы в одной команде, может даже и ты сделал ошибку. Но я никогда не слышал, чтобы Хацкевич сказал, что он неправильный состав выпустил или не ту тактику выбрал. У него постоянно "мастерства нет" и "футболисты плохие". Хотя футболистов этих он же брал. Всю команду практически он набрал", — отметил Рыбалка в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

"[Если Хацкевич хотел пригласить Давида Силву и Серхио Агуэро], то ему нужно было идти тренировать Манчестер Сити. Получается, все плохие, один он все правильно сделал и хороший. Я вот об этом говорил, не держа на него обиду. Просто как футболистам постоянно слышать, что нет мастерства и не тот уровень? Ты тогда не веришь тренеру и даже в себя не веришь".

"А по поводу обид скажу, что у нас в Динамо-2 были хорошие отношения. Мы могли пообщаться, он был для меня такой авторитет, было интересно разговаривать".

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"Видел интервью Морозюка – по-моему, он правильную вещь сказал, что Хацкевичу были нужны сильные помощники. Он молодой тренер, и ему нужны были опытные специалисты, возможно, даже из Европы. Может быть, испанцы. Футбол движется вперед. В его тренерском штабе не было людей, которые могли что-то изменить, подсказать новую тактику, если что-то не так идет".

За два года при Александре Хацкевиче Динамо выиграло два Суперкубка Украины, но ни разу не триумфовало в чемпионате или Кубке страны, а также ни разу не квалифицировалось в групповой этап Лиги чемпионов.