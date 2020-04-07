Полузащитник киевлян показал упражнения для юных футболистов.
ГЕОРГИЙ ЦИТАИШВИЛИ, ФОТО: ФК ДИНАМО
07 апреля 2020, 18:28
В понедельник Динамо U-14 провело очередную плановую тренировку в онлайн-режиме.
В этот раз секретами мастерства делился с игроками футболист основной команды Георгий Цитаишвили.
Видео:
Ранее Цитаишвили заявил, что Динамо должно быть лучше на всех уровнях.
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