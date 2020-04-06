Украина

Полузащитник киевлян провел тренировку для U-14.

Георгий Цитаишвили рассказал, как провел тренировочное занятие с командой Динамо U-14.

"Все прошло отлично, мне понравилось, это была полезная тренировка. Мы немного поработали над физикой, качали пресс, руки, ноги, в обязательном порядке поработали с мячом".

"Сейчас карантин, многие футболисты их возраста думают, что можно отдохнуть, но я считаю, что Динамо должно быть лучшим на всех уровнях. Пока все отдыхают, динамовцы тренируются и старательно работают, начиная от первой команды и заканчивая клубной школой и академией", — приводит слова Георгия Цитаишвили официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до 24 апреля.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.