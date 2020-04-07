Украина

Футболисты Динамо U-19 занимаются в режиме онлайн из-за COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса, Динамо U-19 тренируется, но в режиме-онлайн.

Занятия проводит тренер по физической подготовке юношеской команды Алексей Смагин. Длительность тренировки – 40-45 минут, которое включает в себя проработку всех групп мышц за счет изменения времени работы и отдыха.

"Наш капитан Николай Михайленко в воскресенье вечером создал чат в соцсети. Сообщили, что в понедельник будет онлайн-тренировка в Zoom в режиме видеоконференции. Занятие проводит наш тренер по физподготовке Алексей Смагин".

"Он показывает нам упражнения и технику выполнения. Провели отличие первые тренировки. Упражнения силовые, на руки, пресс, ноги, плюс, прыжки. Весь этот процесс контролирует Игорь Владимирович Костюк. Не давал нам расслабиться, все было под контролем", — прокомментировал тренировочный процесс игрок Динамо U-19 Валентин Моргун в интервью официальному сайту.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили провел онлайн тренировку для Динамо U-14.

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