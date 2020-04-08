Украина

Нападающий впервые дал интервью после скандала с проваленным допинг-тестом.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин рассказал о том, как проводит карантин. Также игрок поделился своими мыслями относительно ситуации в чемпионате Украины, игре киевского Динамо и рассказал о своей дисквалификации.

"Мое положение можно назвать отстранением на карантине. Провожу много времени с семьей и соблюдаю карантин. Как и остальные футболисты, поддерживаю себя в форме", — сказал Беседин в интервью телеканалу Футбол.

Форвард поделился своим мнением, что следует делать с текущим сезоном УПЛ.

"Нужно завершить этот чемпионат без зрителей, чтобы придерживаться спортивного принципа. Команды, которые внизу турнирной таблицы, имеют шанс остаться в элите. Заря, например, борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Необходимо доиграть, чтобы в дальнейшем не возникло никаких вопросов".

Также Артем поделился мнением, почему Динамо забивает мало голов.

"Мы теряем очки с аутсайдерами. Я считаю, что к таким матчам необходимо подходить крайне ответственно. Бывает моментов много, а иногда их вообще нет. Нападающему Динамо очень трудно найти свой шанс. Не знаю, с чем это связано. Приходится что-то крутить свое. Мало фланговых атак и подач. Я согласен, я много моментов не реализовываю. Однако в каждой линии должен быть баланс, каждый должен знать свою работу на футбольном поле и делать ее хорошо".

Напоследок, игрок рассказал о своей дисквалификации.

"Это как лишить человека любимого дела. Об этом трудно говорить. Еще ничего не решено. Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Высказали понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это".

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