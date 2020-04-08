Украина

Также футболист рассказал о клубных предпочтениях в европейском футболе.

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка откровенно рассказал, что хочет добиться со сборной Украины максимальных высот, а также рассказал за какие клубы болеет в Европе.

"Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Хотел бы ощутить победные эмоции. Когда играли отбор, сначала в себя верили только мы, потом в нас начали верить все. Когда все верят — нас трудно сломать. Мауро Тассотти и Андреа Малдера, помощники Андрея Шевченко, хотя и не знают языка, но как свои. Они говорят по-английски. У нас в сборной очень теплая атмосфера, словами не передать", — рассказал вингер в интервью УАФ.

"За кого болею в Испании, кроме Севильи? Там две команды, которые могут выиграть. Барселона или Реал? Наверное, сейчас Барса. Хотя, когда в Реале был Криштиану, лига была немного интереснее. В Италии чувствую симпатию к Ювентусу. Я с детства болел за туринцев, когда там были Дель Пьеро, Зидан".

"В Англии болею за Зинченко. Когда его не было в Сити, то, конечно, я поддерживал Ливерпуль. Когда я был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал еще сильнее болеть за "красных. Они очень человечные. Боролись за то, чтобы мой трансфер в Ливерпуль состоялся. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала. Правда, когда Зинченко перешел в Сити, стал поддерживать эту команду".

Ранее Коноплянка рассказал о секретах успеха Шевченко в сборной.

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