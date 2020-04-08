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Также наставник рассказал, что самым лучшим вариантом будет доигровка сезона.

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар рассказал, что вариант, при котором чемпионат не возобновиться, вполне реален.

"Считаю, самым правильным было бы доиграть. Чтобы сохранить спортивный принцип, наверное, это самое правильное. Но вопрос – когда доиграть и какая будет пауза".

"Мы же не понимаем, как будет ситуация развиваться. Если ситуация будет ухудшаться, и период времени будет очень длительным, тогда, считаю, надо думать о том, чтобы не возобновлять чемпионат", — рассказал специалист в интервью телеканалу Футбол.

Ранее коллега Санжара по цеху Егише Меликян поведал как ФК Львов будет проводить тренировки.

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