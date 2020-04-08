Украина

Главный тренер Львов рассказал о тренировочном процессе, который будет в ближайшее время.

Эгише Меликян планирует проводить тренировки маленькими группами в Киеве, Львове и Харькове.

"В Киеве я знаю есть наших футболистов 3-4. Решил, что буду лично встречаться с ними и работать в группе. К бразильцам отправляю одного помощника во Львов, который будет работать с группой из трех футболистов каждый день.

Еще один помощник, который ближе к Харькову сформирует свою группу", — сказал Меликян в эфире Футбол News.

Напомним, что еще перед карантином все игроки львовян получили индивидуальный план занятий.