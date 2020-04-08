Украина

Наставник признался, что расстроен отменой соревнований из-за коронавируса.

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился своим мнением относительно отмены финального турнира юношеского чемпионата Европы-2020, в котором могла принять участие и наша сборная.

"Я немного расстроен, что не получилось доиграть все соревнования в этой возрастной группе. Хотя, в принципе, я предполагал, что такого решения не избежать", — цитирует наставника УАФ.

"Теперь эту сборную нужно готовить к новому вызову. Если ситуация с пандемией коронавируса улучшится, то осенью мы начнем подготовку к реформированному отбору на чемпионат Европы U-19 , который стартует в ноябре. Если все будет нормально, то до начала этих соревнований мы проведем два сбора в сентябре и октябре".

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-20 стала лучшей спортивной командой страны в 2020-м.

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