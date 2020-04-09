Украина

Защитник рассказал, как проходит его подготовка на карантине.

Защитник Зари Александр Тымчик заявил, что уже очень хочет вернуться на футбольное поле, а пока продолжает подготовку в домашних условиях.

"Сижу дома, тренируюсь, активно поддерживаю форму в домашних условиях. Слежу за физическими кондициями, чтобы потом было легче войти в тренировочный режим. На улицу практически не выхожу. Изредка могу выйти в магазин за продуктами. Примерно один раз в неделю".

"Сильно соскучился по тренировкам и футболу. С нетерпением все ждем, когда пандемия отступит и жизнь вернется в свое русло".

"Хочется вернуться на футбольное поле. Когда с этим привыкаешь жить и каждый день тренироваться, то очень тяжело проводить день в непривычном ритме жизни. Но все мы сейчас в одинаковых условиях, находясь без футбола", — цитирует Тымчика официальный сайт Зари.

Ранее о работе своих футболистах в условиях карантина рассказал главный тренер Зари Виктор Скрипник.