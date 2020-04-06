Украина

Наставник Зари рассказал, чем занимаются его подопечные в домашних условиях.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник считает, что в случае возобновления чемпионата Украины футболистам потребуется дополнительное время, чтобы набрать физическую форму.

"Футболисты были на пике своей формы, а тут все обрубилось в середине сезона и не понятно, что будет в будущем. Это, конечно, напрягает".

"Ребята бьют туалетную бумагу у себя дома. Также рассказывают, что уже соседи чуть-чуть жалуются, когда они набивают мячи. Они бьются об пол, стены. Конечно, все гремит, поэтому бывают казусы".

"В домашних условиях можно и бегать, и прыгать, и штангу тягать, и на рывках работать. Вопрос — для чего, если даже через неделю или две ты не выходишь на поле? Самое страшное то, что ты не знаешь, когда это все прекратится".

"Нам главное, когда разрешат с мячом работать, в общей группе. Эти две-три недели будут всем очень нужны. Если еще успеть провести какой-нибудь товарищеский матч до возобновления чемпионата – было бы великолепно", — заявил Виктор Скрипник в программе Великий футбол.

Напомним, ранее глава спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов также выступил за предоставление футболистам времени для того, чтобы они смогли набрать форму в случае возобновления соревнований.

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