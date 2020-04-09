Украина

Футболист получил большинство голосов от фанатов ковалевского клуба.

Полузащитник Вадим Милько стал лучшим игроком ковалевского Колоса в феврале-марте. Об этом сообщает официальный сайт "колосков".

33-летний футболист стал фаворитом среди фанатов клуба, принимающих участие в голосовании.

Примечательно, что в феврале-марте Колос провел пять официальных поединков (все в рамках УПЛ). Милько принял участие в двух из них (оба — в марте): против Динамо (0:2) и Шахтера (3:4).

Против киевлян на НСК Олимпийском Вадим отыграл и вовсе только 9 минут. Впрочем, на решение фанатов Колоса, по всей видимости, повлияло выступление Милько в матче против "горняков". Несмотря на поражение от чемпиона страны, ковалевцы заслужили на похвалу и самоотдачу в данном поединке, а Вадим Милько отличился дублем.

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