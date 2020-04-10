Украина

Наставник утверждает, что чемпионат стоит доиграть.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин поделился своим мнением относительно того, как следует действовать в сложившейся ситуации в УПЛ.

"Я только за, чтобы доиграть чемпионат. Пускай это будет в экспресс-режиме с матчами через два на третий. Пусть делают мини-чемпионаты между командами, которые на что-то претендуют. Главное, чтобы это было справедливо", — сказал Костышин в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось о том, кто стал лучшим игроком Колоса в феврале-марте.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.