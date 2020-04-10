Украина

Капитан "горняков" предан своему клубу.

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился своим мнением относительно того как стоит распорядиться текущим сезоном в УПЛ, а также рассказал, были ли у него предложения от топ-клубов.

"Было ли предложение от топ-клуба? Я уже в топ-клубе! Других предложений не было", — сказал Андрей в интервью УАФ.

"Все надеемся, мечтаем о том, чтобы скорее выйти на поле. Шахтер как бы кто не считал уже чемпионом, но нам хочется сыграть, а не расслабится и не растерять свой очковый запас. Доказать, что мы сильнее. Тем более, что сейчас команды разделились на шестерки и нас ждут сумасшедшие игры. В этом праздник, мы футболисты, это наша работа и жизнь. Мы хотим вернуться и участвовать в нем активно".

Ранее Жуниор Мораес заявил, что хочет вернуться в Шахтер.

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