Украина

Форвард Шахтер заявил о желании вновь поиграть в Бразилии.

Украинский нападающий бразильского происхождения Жуниор Мораес выступает в Украине с 2012 года, однако надеется в будущем вернуться на свою этническую родину.

Во время общения с журналистом Esporte Interativo, 33-летний игрок "горняков" заявил, что хотел бы вновь поиграть за Сантос, воспитанником которого он является.

"Это правда, что я хочу вернуться в Сантос. Я скучаю по игре в Бразилии", — заявил Жуниор Мораес.

В текущем сезона форвард Шахтера провел на клубном уровне 31 поединок, в которых он забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

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