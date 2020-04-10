Украина

На данный момент донецкий клуб справляется со сложившейся ситуацией.

Капитан донецкого Шахтера Андрей Пятов поведал о том, какая экономическая ситуация в его клубе, а также признался, что готов пойти на снижение зарплаты, если этого будет требовать ситуация.

"Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего странного. Если клуб справляется сам, то хорошо, если клуб не справляется, то договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации. Если клуб потребует, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем", — рассказал вратарь в интервью УАФ.

Ранее Пятов также рассказал, были ли у него предложения от топ-клубов.

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