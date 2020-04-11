Украина

Хавбек ковалевского клуба считает, что нужно найти способ завершить текущий сезон.

Полузащитник Колоса Евгений Задоя рассказал, как поддерживает форму во время карантина, и заявил о необходимости завершить сезон в украинской Премьер-лиге.

"В восемь утра у меня подъем, пью кофе и иду тренироваться. После тренировки прихожу и тогда завтракаю. Потом читаю, смотрю фильмы, сериалы. Дома в настольные игры играем с женой, прогулки в лесу у нас есть, выходим дышать свежим воздухом. Мы на Борщаговке живем, поэтому рядом у нас лес. Можно выйти, ни с кем не контактировать и прогуляться.

Выхожу и делаю тот объем работы, который нам предоставили тренеры. Стараюсь все выполнять. Это утром. Вечером дома самостоятельно с резиной делаю упражнения. Поэтому, стараюсь поддерживать форму. Скажу, что сейчас уже очень трудно самому это делать. Первые дни было в удовольствие все это, и выйти пробежаться в лесу. А теперь с каждым днем все труднее и труднее одному работать. Хотелось бы с командой все это делать, но все более строгие действия карантина у нас. Раньше по 10 человек можно было собираться, теперь только по двое.

Думаю, что не растерял форму. Все же каждый день занимаюсь, и это не то состояние, когда ты после отпуска возвращаешься. Здесь важна самодисциплина. Хотя, как я сказал, все труднее это делать. Нет того задора, когда ты один выходишь. Но мы профессионалы, такие условия, это нам сейчас нужно.

Нужно каким-то образом доиграть этот чемпионат, сыграть стыковые игры за еврокубки. Главное, чтобы позволяло время. Если карантин затянется, то возможно и времени не будет. На мой взгляд, нужно доиграть сезон в любом случае. С каждым днем все тяжелее карантинные меры, поэтому пока никто не знает, как оно будет. Мое мнение – если хоть какое-то время будет для проведения заключительных матчей, летом например, то можно доигрывать. В каком формате – посмотрим, но все нужно завершить", – рассказал Задоя в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 матчей в составе Колоса, отличившись одним ассистом.

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