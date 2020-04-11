Украина

Полузащитник Динамо хочет сыграть с киевской командой в главном еврокубковом турнире.

Беньямин Вербич рассказал, как проводит время на карантине и об амбициях сыграть за Динамо в Лиге чемпионов.

"Утром просыпаюсь, завтракаю, едем с Пиваричем на базу потренироваться, затем обедаю тем, что брат приготовит. Он остался в Киеве, так как не смог улететь домой. Живем вместе в Киеве уже месяц. Играем в игры, например Counter-Strike, FIFA. Он хочет, чтобы я научил его русскому языку (улыбается). Смотрю фильмы, сериалы. Бумажный дом вышел – популярный сериал среди динамовцев, это самый лучший сериал".

"Я, как и вы, уже соскучился по футболу. Надеюсь, все будет хорошо. Надоело сидеть дома, тренироваться для себя. Тяжело без полноценных тренировок. Мы, футболисты, хотим заниматься на поле уже".

"На украинских каналах показывают разные матчи. Смотрел игру 10-летней давности Динамо с Шахтером – сильные команды были, интересно было смотреть".

"Никогда так много не бегал без мяча, это новое для меня. Не люблю просто так бегать, когда нет игр. Скучно без мяча, без ударов, уже скучаем все по футболу".

О том, как поддерживает форму во время карантина:

"Нам в группу в одном из мессенджеров присылают упражнения, которые мы должны выполнять – беговая работа, упражнения в тренажерном зале. Делаем все, чтобы оставаться в форме".

О Лиге чемпионов:

"Мы еще не знаем, когда будем играть и думаю, что Динамо должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с Динамо в Лиге чемпионов", — приводит слова Беньямина Вербича официальный сайт Динамо.

Ранее Вербич заявил, что нужно внести свой вклад в борьбу с COVID-19.

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