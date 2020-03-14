Украина

Игрок Динамо отреагировал на ситуацию с пандемией коронавируса в Европе.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин вместе со своим одноклубником Томашем Кендзерой присоединились к акции борьбы с распространением коронавируса в Европе.

Словенский хавбек опубликовал в своем Instagram пост, в котором призвал людей не паниковать, оставаться дома и вести борьбу с COVID-19.

"В последние месяцы коронавирус и сопутствующие заболевания сравнялись с обычным сезонным гриппом. Из-за совпадения симптомов нелегко игнорировать угрозу, которую представляет данный вирус для общества".

"Не паникуйте, но нужно быть начеку. Уважайте и тщательно следуйте инструкциям. Сейчас мы должны действовать и внести свой вклад в борьбу с COVID-19. Всем людям в Словении и во всем мире", — написал Вербич в своем Instagram.

Напомним, ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.

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