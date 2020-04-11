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Форвард Динамо рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина и кто ему в этом помогает.

Фран Соль тренируется каждый день и призывает всех оставаться дома, если есть возможность.

"Да, тренируюсь каждый день. Единственное исключение делаю раз в неделю — в воскресенье, ведь отдых нужен и во время карантина, особенно если много тренируешься".

"Почти каждый день мы с женой тренируемся вместе. У меня есть моя обязательная программа, которую я выполняю один. Но остальные упражнения мы любим выполнять вместе".

"Первую тренировку я провожу утром. Преимущественно это беговые упражнения, кардио-тренировки. А вечером делаю силовые и специальные упражнения на укрепление мышц".

О том, что не ездит тренироваться на базу:

"Сейчас не езжу, потому что, к счастью, у меня есть возможность и условия для того, чтобы выполнять всю необходимую тренировочную работу дома. Вместе с нами в Киеве сейчас находится моя мать, которой 62 года, поэтому я делаю все возможное, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом".

"Считаю, что сейчас, если есть такая возможность, лучше всего оставаться дома, чтобы не допустить того, что происходит в Испании. Ситуация, которая сложилась в моей родной стране, меня очень огорчает. Я употребляю все те усиленные меры безопасности, которых придерживаются и мои друзья и моя семья в Испании".

О программе тренировок:

"В первую очередь я придерживаюсь той необходимой программы, которую разрабатывает наш тренерский штаб и направляет тренер по физической подготовке Виталий Кулиба. Но я знаю также, над какими компонентами мне лично нужно больше работать и что именно улучшать — и работаю над этим дополнительно, конечно, в меру, чтобы не перегружать себя".

О том, как проводит свободное время:

"Большую часть свободного времени посвящаю своему сыну. Играю для него на гитаре, читаю книги. Также в свободное время смотрим сериалы на Netflix. В этот период, когда я не могу заниматься своим любимым делом, меня очень поддерживают все мои родные, кто рядом со мной", — приводит слова Франа Соля официальный сайт Динамо.

Ранее свой комментарий дал другой игрок Динамо Беньямин Вербич.

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