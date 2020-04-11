Украина

Словенский полузащитник высоко оценивает своих партнеров по команде.

Беньямин Вербич считает, что Виталий Миколенко и Виктор Цыганков способны заиграть в ведущих европейских чемпионатах.

"Миколенко и Цыганков — они вдвоем точно. Еще есть Шапаренко, Цитаишвили, Леднев. У нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в топ-чемпионатах или в Динамо Киев".

Об украинском гражданстве:

"Я уже играю за Словению. Не могу уже поменять гражданство".

О потенциальном матче Словения – Украина:

"О, это было бы интересно. Думаю, сборная Словении выиграла бы (улыбается). Но у сборной Украины хорошие перспективы на Евро. Мне очень понравилась игра Украины в матче с Португалией. Когда будет Евро, думаю, Украина выйдет из группы, а дальше будут хорошие команды, посмотрим".

О самом запоминающемся матче Динамо:

"Было много таких. Думаю, это игра с Шахтером, когда забил гол и мы выиграли со счетом 1:0. Была прекрасная атмосфера на стадионе, много болельщиков пришло", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Наполи проявляет интерес к Миколенко и Попову.

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