Италия

Защитники Динамо могут продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Наполи заинтересован в услугах Виталия Миколенко и Дениса Попова, сообщает areanapoli.it.

По информации источника, скауты "партенопеи" дали позитивную оценку выступлениям украинских защитников. Издание информирует, что за Миколенко Динамо намерено получить 15 миллионов евро. Также интерес к Миколенко присутствует со стороны Вест Хэма и Марселя.

Что касается Дениса Попова, то за игроком продолжают следить скауты – они до конца не уверены, стоит ли делать ставку на молодого центрбека.

При этом, приоритетной целью Наполи на трансферном рынке является Эмерсон Палмьери из Челси, если говорить о позиции левого защитника.

Ранее сообщалось, что Рома продолжает интересоваться Коваленко.

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