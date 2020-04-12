Стали известны кандидаты на получение национальной футбольной премии в категориях U-21 и U-19.
Владислав Супряга, фото Днепр-1
12 апреля 2020, 13:05
Топ-кандидатами на награду Золотой талант по итогам февраля-марта 2020 года в категории U-21 стали 11 футболистов, в число которых вошли Андрей Лунин, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.
Отметим, что годовой рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, журналистов и других представителей сферы футбола.
|
Футболист U-21
|
Родился
|
Клуб
|
И
|
Мин
|
Г
|
Даниил Бескоровайный
|
07.02.1999
|
ДАК (Словакия)
|
4
|
360
|
0
|
Валерий Бондарь
|
27.02.1999
|
Шахтер
|
3
|
138
|
0
|
Сергей Булеца
|
16.02.1999
|
Днепр-1
|
3
|
230
|
1
|
Андрей Кулаков
|
28.04.1999
|
Мариуполь
|
6
|
245
|
1
|
Андрей Лунин
|
11.02.1999
|
Овьедо (Испания, D2)
|
5
|
450
|
5п
|
Ростислав Лях
|
12.10.2000
|
Карпаты
|
5
|
450
|
0
|
Виталий Миколенко
|
29.05.1999
|
Динамо
|
5
|
480
|
1
|
Назарий Муравский
|
03.02.2000
|
Мариуполь
|
4
|
315
|
1
|
Денис Попов
|
17.02.1999
|
Динамо
|
6
|
570
|
0
|
Дмитрий Резник
|
30.01.1999
|
Ворскла
|
6
|
540
|
6п
|
Владислав Супряга
|
15.02.2000
|
Днепр-1
|
5
|
249
|
6
В категории до 19 лет, в свою очередь, можно выделить Михаила Мудрика и Анатолия Трубина.
|
Футболист U-19
|
Родился
|
Клуб
|
И
|
Мин
|
Г
|
Арсений Батагов
|
05.03.2002
|
Днепр-1
|
4
|
238
|
0
|
Даниил Кравчук
|
02.07.2001
|
Ворскла
|
1
|
21
|
0
|
Михаил Мудрик
|
05.01.2001
|
Шахтер U-21
|
4
|
287
|
2
|
Ярослав Надольский
|
01.03.2001
|
Динамо U-21
|
5
|
411
|
2
|
Константин Нижегородов
|
21.06.2002
|
Ганза U-19 (Германия)
|
3
|
247
|
1
|
Даниил Сикан
|
16.04.2001
|
Шахтер
|
1
|
5
|
0
|
Георгий Судаков
|
01.09.2002
|
Шахтер U-21
|
5
|
402
|
2
|
Алексей Сыч
|
01.04.2001
|
Карпаты
|
1
|
70
|
0
|
Анатолий Трубин
|
01.08.2001
|
Шахтер
|
2
|
180
|
1п
|
Богдан Шубин
|
28.02.2003
|
Шальке U-17 (Германия)
|
5
|
397
|
0
|
Эрик Шуранов
|
22.02.2002
|
Нюрнберг U-19 (Германия)
|
2
|
171
|
5
Напомним, что по итогам прошлого года награда достались Виталию Миколенко и Георгию Цитаишвили.
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