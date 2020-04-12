Топ-кандидатами на награду Золотой талант по итогам февраля-марта 2020 года в категории U-21 стали 11 футболистов, в число которых вошли Андрей Лунин, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.

Отметим, что годовой рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, журналистов и других представителей сферы футбола.

Футболист U-21

Родился

Клуб

И

Мин

Г

Даниил Бескоровайный

07.02.1999

ДАК (Словакия)

4

360

0

Валерий Бондарь

27.02.1999

Шахтер

3

138

0

Сергей Булеца

16.02.1999

Днепр-1

3

230

1

Андрей Кулаков

28.04.1999

Мариуполь

6

245

1

Андрей Лунин

11.02.1999

Овьедо (Испания, D2)

5

450

5п

Ростислав Лях

12.10.2000

Карпаты

5

450

0

Виталий Миколенко

29.05.1999

Динамо

5

480

1

Назарий Муравский

03.02.2000

Мариуполь

4

315

1

Денис Попов

17.02.1999

Динамо

6

570

0

Дмитрий Резник

30.01.1999

Ворскла

6

540

6п

Владислав Супряга

15.02.2000

Днепр-1

5

249

6

В категории до 19 лет, в свою очередь, можно выделить Михаила Мудрика и Анатолия Трубина.

Футболист U-19

Родился

Клуб

И

Мин

Г

Арсений Батагов

05.03.2002

Днепр-1

4

238

0

Даниил Кравчук

02.07.2001

Ворскла

1

21

0

Михаил Мудрик

05.01.2001

Шахтер U-21

4

287

2

Ярослав Надольский

01.03.2001

Динамо U-21

5

411

2

Константин Нижегородов

21.06.2002

Ганза U-19 (Германия)

3

247

1

Даниил Сикан

16.04.2001

Шахтер

1

5

0

Георгий Судаков

01.09.2002

Шахтер U-21

5

402

2

Алексей Сыч

01.04.2001

Карпаты

1

70

0

Анатолий Трубин

01.08.2001

Шахтер

2

180

1п

Богдан Шубин

28.02.2003

Шальке U-17 (Германия)

5

397

0

Эрик Шуранов

22.02.2002

Нюрнберг U-19 (Германия)

2

171

5

Напомним, что по итогам прошлого года награда достались Виталию Миколенко и Георгию Цитаишвили.

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