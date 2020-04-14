Украина

Президент Олимпика в разговоре с Евгением Музыкой поделился мнением о множестве разных тем.

Нынешний сезон выдался богатым на события в Олимпике – две смены тренеров, масштабные кадровые перестановки, "чемпионство на сборах" и общемировая коронавирусная пауза. Об этом всем мы поговорили с президентом дончан Владиславом Гельзиным.

- После пяти лет работы Романа Санжара Олимпик очень часто меняет наставников: Вячеслав Шевчук и Висенте Гомес продержались по шесть месяцев, Жулио Сезар – месяц. Вы сейчас рассчитываете на Игоря Климовского в долгосрочной перспективе или летом будете искать нового тренера?

- Будут результаты, будет команда показывать хорошую игру – оставим Климовского. Будут проблемы… Вы же понимаете, каждый руководитель хочет себе никак не хуже, а то и лучше. Мы доверяем Игорю Климовскому. Он поработал с Висенте Гомесом, перенял у него много хороших вещей. У него есть свое видение, он все-таки долго в нашей системе работает, почти с самого момента основания клуба. Возможно, пришло его время показать себя.

- Какими должны быть результаты, чтобы вы оставили Климовского?

- Во-первых, хорошая игра. Будет она – результат всегда придет.

- Вы говорили, что довольны работой Висенте Гомеса. Тем не менее, в клубе его нет. Прокомментируйте слухи о том, что он ушел из-за трансферной политики, а также потому, что хотел получать зарплату "в белую".

- Земля слухами полнится. Причины совсем другие. Они не связаны с теми вопросами, которые вы назвали. У нас джентльменское соглашение, мы пожали руки и договорились не разглашать настоящие причины его ухода. Они останутся между нами.

- Украинский футбол принято считать убыточным. Убыточен ли Олимпик? Если да, то какая у вас мотивация заниматься футболом?

- Олимпик убыточен, как и, наверное, любой другой клуб на сегодня в Украине. Потому что мы не можем продать телеправа по ценам, за которые продают европейские клубы. Мы не можем продавать билеты по ценам, за сколько их продают в Европе. На сегодня это убыточный клуб.

- А какая мотивация заниматься футболом?

- Люди думают, что только корыстные цели должны быть. У меня – любовь к футболу. Другой мотивации нет.

- В Олимпике не то что каждый сезон – каждое трансферное окно происходит кадровый переворот. Этой зимой 11 футболистов ушли, 9 пришли. Почему приходится тасовать состав так сильно?

- Приходит новый тренер и начинается "новая метла", знаете ли. Если я доверяю тренеру, то доверяю и его выбору, когда он говорит, что ему этот футболист нужен, а тот не нужен. Или иначе зачем тогда тренер?

Поэтому и происходит так. Пришел Висенте, взял новых людей, ушел Висенте. А мы дальше боремся. Пришел Жулио Сезар, взяли футболистов для него, разогнали тех, что были – ни одного матча не выиграли. Вот и весь результат. Так бывает иногда с тренерами.

Все говорят, что Игорь Суркис лезет в трансферную политику. Так, может, и надо лезть, чтобы не было такого, что понабирали футболистов, а потом приходит новый тренер и снова набирает. Тут палка о двух концах.

- А как оказался в Олимпике Жулио Сезар, учитывая отсутствие у него какого-либо серьезного опыта?

- Вот так вот оказался. Было на карандаше несколько тренеров, выбрали его. В тех футболистах, которые обещали приехать за Жулио Сезаром, виделась большая перспектива. Но после того, как он подписал контракт, декларируемые им 4-5 футболистов, способных нас очень значительно усилить – ни один из них не приехал.

- Как вы считаете, стала команда сильнее в это трансферное окно или слабее, учитывая, что Матар Диейе ушел в Карпаты?

- У нас есть сегодня примерно такого же уровня футболисты. Шахаб, Баланюк, Дегтярев. Не могу сказать, сильнее или слабее. У Матара есть талант, который нужно дальше раскрывать. У Висенте Гомеса были в приоритете другие наши игроки, поэтому мы решили отдать Матара в аренду, чтобы он имел игровую практику.

Теперь у нас тренер Климовский. Начнется трансферное окно – послушаем его мнение, кто из футболистов ему нужен больше: Матар или те, кто у нас есть.

- Есть мнение, что если для европейских клубов паузы из-за коронавируса – это убытки, то для украинских – возможность сэкономить. Как сказывается на финансах Олимпика ситуация с коронавирусом?

- Да какая экономия? Когда все это началось, спонсоры написали официальные письма о том, что в связи с карантином они не могут выполнять ранее оговоренные условия контракта. Есть проблемы экономические, связанные с кризисом – чем же выгодно? Футболисты получают зарплату, но не играют в чемпионате. Для кого же это выгодно?

- Во многих клубах зарплаты футболистам сокращают. А у вас?

- У нас смотрим пока что по ситуации. Решение еще не принято. Хотим сохранить все на прежнем уровне, но все может быть. Мы не знаем, как долго продлится карантин, насколько усугубится экономическая ситуация.

- В этом году у Олимпика четыре поражения и ничья. Чем бы вы объяснили такие результаты команды?

- Знаете, мы так хорошо сборы провели, стали "чемпионами сборов", можно сказать. Но когда начался чемпионат, все оказалось совсем по-другому. Висенте считал, что мы хорошо играем, побеждаем, но официальные матчи показали, что между ними и сборами очень большая разница.

- В УПЛ начали использовать VAR. Какое ваше мнение о видеоповторах?

- Я приветствую VAR, только он должен быть в каждом матче, а не выборочно. Эта технология нужна, но если ее внедрили, то давайте внедрим для всех. Олимпик, допустим, ни одного матча с VAR еще не провел.

- Насколько мне известно, проблема заключается в очень высокой стоимости фургонов с VAR. Десна пообещала купить такой фургон. Не раздумывает ли над подобным шагом Олимпик?

- Нет, мы это не планируем.

- Скоро будет избран новый президент УПЛ. А как вы оцените деятельность на этом посту старого президента, Томаса Гримма?

- Как эту деятельность оценить, если она равна нулю? Может ему руки связали, конечно, я не знаю. Но то, что я вижу… Я считаю, президент Премьер-лиги должен быть на стороне клубов, но никак не ходить под козырек к УАФ. Он должен быть полностью независимым и от УАФ, и от клубов.

- Если чемпионат не будет доигран из-за коронавируса – как вы считаете, по какому принципу УПЛ должна определять итоговые места, Заря должна стать второй или Динамо?

- Я надеюсь, что он будет доигран. Во главе должен быть спортивный принцип, нужно найти время, чтобы доиграть чемпионат, это было бы правильно.

- А все же, если не получится?

- Не знаю, не хочу рассматривать такой вариант. Посмотрим, когда страна выйдет из карантина. Если он закончится 24 апреля – если закончится – то 15 мая можно возобновлять чемпионат, трех недель будет достаточно для подготовки. А закончится карантин или нет, это только время покажет.