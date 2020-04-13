Украина

Хавбек поведал о тренировках в условиях карантина.

Полузащитник Олимпика Назар Вербный рассказал о том, как проходит тренировочный процесс команды в домашних условиях.

"Тренеры всегда с нами на связи. Мы регулярно созваниваемся. Игорь Петрович и его штаб держат нас в тонусе, присылают план индивидуальной работы, а потом проверяют его выполнение".

"Как я уже говори, тренер по физподготовке Антон Дяченко присылает нам программу тренировок, и мы работаем дома самостоятельно".

"Я думаю, отныне люди будут бережнее относиться к своему здоровью и строже придерживаться правил гигиены".

"Скучаю за партнерами по команде, друзьями, тренировками. Очень не хватает прогулок без лишних переживаний и путешествий", — цитирует Вербного официальный сайт дончан.

Ранее свое мнение о пандемии коронавируса и его влиянии на футбол высказал хавбек Тарас Завийский.